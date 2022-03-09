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واشنطن والرباط تؤكدان أولوية إجراء الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 01:38 صباحا
واشنطن والرباط تؤكدان أولوية إجراء الانتخابات الليبية
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة، ناصر بوريطة، ونائبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، ويندي شيرمان (صفحة وزارة الخارجية المغربية على فيسبوك)
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جددت الولايات المتحدة الأميركية والمغرب، الثلاثاء، التزامهما «بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأولوية تنظيم الانتخابات في المدى القريب».

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن حكومتي المغرب والولايات المتحدة الأميركية، في ختام جلسة الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة حول القضايا السياسية الإقليمية.

وترأس المشاورات السياسية الثنائية التي جرت في الرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة، ناصر بوريطة، ونائبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، ويندي شيرمان، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية.

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وأفاد البيان بأن المسؤولين ناقشا مجموعة من القضايا الإقليمية، بما في ذلك منطقة الساحل وليبيا وأوكرانيا، مؤكدين «أهمية احترام سلامة الأراضي والسيادة والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».

ورحّبت نائبة وزير الخارجية الأميركي بـ«الدور الإيجابي والمساهمة المهمّة للمغرب في دعم جهود الأمم المتحدة في العملية السياسية واستضافة الحوار الليبي الداخلي».

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