مجلس النواب يرحب ويثمن البيان المصري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

رحب مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالبيان المشترك الصادر عن مصر والسعودية بشأن «إجراءات مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سَن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية».

وأعاد المجلس التذكير، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، بموقف البلدين المؤكد على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي «ليبي- ليبي»، و«رفض الإملاءات والتدخلات الخارجية والتأكيد على الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها».

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وثمن مجلس النواب «المواقف الثابتة» لمصر والسعودية، في «دعم المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي وحرصهما الدائم على أمن واستقرار ووحدة ليبيا».

وأصدرت مصر والسعودية بيانًا مشتركًا مساء الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في ختام زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرياض، التي أجرى خلالها مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكلف مجلس النواب أخيرًا حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية اقترح تنظيمها في 30 يونيو المقبل، وفق ما جاء في رسالة وجهها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس الماضي.