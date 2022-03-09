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أبوجناح يستمع لاحتياجات العاملين بمراكز العزل والفلترة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 12:06 صباحا
أبوجناح يستمع لاحتياجات العاملين بمراكز العزل والفلترة
جانب من لقاء رمضان أبوجناح مع ممثلين عن العاملين بمراكز العزل والفلترة (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
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استمع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، لاحتياجات مراكز العزل والفلترة، ومشكلة تأخر صرف المكافآت المالية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أبوجناح مع ممثلين عن العاملين بمراكز العزل والفلترة، بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، ومدير إدارة الطوارئ الصحية محمد الغزيوي، ورئيس لجنة التدقيق والمراجعة الخاصة بمراكز العزل والفلترة، ومسؤول مكافآت العاملين بــ«الجائحة».

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وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الوزير استمع لمطالب قدمها ممثلو العاملين بمراكز العزل والفلترة، المتمثلة في تأخر صرف المكافآت المالية.

وأضاف أن ممثلي العاملين استعرضوا المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي، واحتياجاتهم الضرورية والأساسية.

وعبر الوزير، وفق البيان، عن «تضامنه التام مع العاملين بمراكز العزل والفلترة، في المطالبة بحقوقهم المشروعة»، مؤكدًا سعيه لتحقيقها، وإتمام إجراءات صرف مستحقاتهم قريبًا.

جانب من لقاء رمضان أبوجناح مع ممثلين عن العاملين بمراكز العزل والفلترة (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
جانب من لقاء رمضان أبوجناح مع ممثلين عن العاملين بمراكز العزل والفلترة (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
جانب من لقاء رمضان أبوجناح مع ممثلين عن العاملين بمراكز العزل والفلترة (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
جانب من لقاء رمضان أبوجناح مع ممثلين عن العاملين بمراكز العزل والفلترة (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
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