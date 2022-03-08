واشنطن تتواصل مع الدبيبة وباشاغا وتدعو لوقف التصعيد

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارك نورلاند، إن بلاده تواصل الحث على الهدوء ووقف التصعيد، من خلال الاتصالات مع جميع الأطراف الليبية.

وأضاف نورلاند، في تغريدة نشرتها صفحة السفارة على تويتر، أن تلك كانت رسالته إلى عبد الحميد الدبيبة في الاجتماع الذي استضافه مع دبلوماسيين أجانب في وقت سابق اليوم الثلاثاء. وتابع أن «زملاءه في واشنطن» أجروا أيضًا محادثة مماثلة مع فتحي باشاغا بعد ظهر اليوم.

والسبت الماضي، أعلنت السفارة الأميركية أن السفير نورلاند أجرى اتصالين هاتفيين مع باشاغا والدبيبة، وعبر عن «ثقته» في «رغبة القياديين في تجنب تصعيد العنف» في ليبيا.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، اللواء عصام أبوزريبة، عن ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة أعمالها من طرابلس، محذرًا في الوقت نفسه من القتال، بقوله: «نعول على شبابنا وأهلنا وثوارنا في وأد الفتنة، ومنع المهوسين بالسلطة من استخدام الأبرياء وتوريطهم في قتال دموي لا يحمد عقباه».

في المقابل، يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية اقترح موعدها في الـ30 من يونيو المقبل لاختيار سلطة تشريعية جديدة تكلف حكومة يسلم لها، بحسب ما جاء في رسالة وجهها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس الماضي.