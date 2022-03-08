وفدان من الرحيبات ونالوت يعرضان على الدبيبة مشاكل البلديتين

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وفدين من الرحيبات ونالوت، اللذين عرضا المطالب والاحتياجات الخدمية لمناطقهما.

في اللقاء الأول، التقى الدبيبة مساء اليوم الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء، رئيس وأعضاء مجلس أعيان الرحيبات، بحضور عضو مجلس الدولة نوح المالطي، وعميد البلدية.

وفد الرحيبات يطالب بمعالجة مشكلة المياه

وأفاد بيان، نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع خُصِّص لمتابعة أوضاع البلدية التي تعاني عديد الصعوبات، لافتًا إلى أن الوفد وجه دعوة لرئيس الحكومة لزيارة المدينة.

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وطالب الوفد بضرورة اهتمام الحكومة بمعالجة مشكلة المياه بمناطق الجبل، التي تعتبر من أهم المشاكل التي تعانيها المنطقة. ونقل البيان عن الوفد تأكيده «الرغبة في إجراء الانتخابات وعدم الذهاب لمراحل انتقالية جديدة».

وفد من نالوت يطالب بتفعيل المشاريع المتوقفة بالبلدية

وفي لقاء آخر، التقى الدبيبة مجلس أعيان بلدية نالوت، وذلك بحضور عميد البلدية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وخُصِّص اللقاء، الذي عقد بدوان رئاسة الوزراء، لمتابعة أوضاع بلدية نالوت، والمشاريع المتوقفة والعمل على تفعيلها خلال العام الجاري 2022، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، الذي نقل أيضًا عن أعيان البلدية تأكيدهم «ضرورة إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أعيان الرحيبات (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أعيان الرحيبات (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي رئيس وأعضاء مجلس أعيان الرحيبات (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي مجلس أعيان بلدية نالوت (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي مجلس أعيان بلدية نالوت (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يلتقي مجلس أعيان بلدية نالوت (صفحة الحكومة على فيسبوك)