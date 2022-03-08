مؤسسة النفط: الإنتاج تعافى وتجاوز 1.1 مليون برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، تعافي الإنتاج من الخام بعد فتح صمامات الرياينة، لافتة إلى تجاوز الإنتاج المليون و100 ألف برميل يوميًا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

وقالت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن عمليات التشغيل مستمرة للعودة لإنتاج ما قبل الإغلاقات بشكل تدريجي.

وأشادت المؤسسة بالعاملين في قطاع النفط، نظير حرصهم على إعادة الإنتاج في وقت قياسي، رغم الصعوبات التي واجهتهم بسبب «أعمال التخريب الممنهجة للصمامات»، وإعادة الآبار في الحقول مترامية الأطراف.

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وفي وقات سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت مؤسسة النفط استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي بعد فتح الصمامات الواقعة في منطقة الرياينة على خط «الشرارة - الزاوية»، لافتة إلى أنّ عملية الضخ جرت في الواحدة ليل «الإثنين - الثلاثاء»، في حين لم يفتح صمام حقل الفيل النفطي بعد؛ نتيجة التخريب وإزالة بعض المعدات بالصمام.

وقالت المؤسسة إن إغلاق صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل، منذ الجمعة الماضي، «تسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي».