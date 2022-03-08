وصول شحنة من لقاح أسترازينيكا لإدارة الخدمات الصحية سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تسلم مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت، التابع لقطاع الصحة بالبلدية، شحنة من لقاح أسترازينيكا الإنجليزي، تقدر بنحو 1000 جرعة.

وقال مدير المكتب مشرف عام التطعيمات بسرت، محمد إدريس، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن هذه الشحنة من لقاح أسترازينيكا تحوي على أكثر 1000 جرعة، مشيرا إلى أن الشحنة وصلت من جهاز الإمداد الطبي في مصراتة.

ضبط أدوية منتهية الصلاحية بمركز عزل سرت

وطالب إدريس، مشرفي المراكز والوحدات المكلفة بالتحصين ضد «كوفيد- 19»، بالتوجه إلى مكتب الرعاية الصحية لتسلُّم مخصصاتهم من اللقاح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ست حالات وفاة، و1724 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا للمرة الأولى مارس 2020 نحو 498 ألفًا و839 حالة بينها 478 ألفًا و443 شفاء، و14 ألفًا و82 نشطة، و6314 وفاة، و127 حالة حرجة.