المنفي واللافي يبحثان مع الحداد ولجنة «5+5» آليات تنظيم عمل الوحدات العسكرية بالمنطقة الغربية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، آليات تنظيم عمل الوحدات والقطاعات العسكرية بطرابلس والمنطقة الغربية.

ويعد المجلس الرئاسي مجتمعًا، القائد الأعلى للجيش الليبي.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية، وسُبل تكاتف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بطرابلس والمنطقة الغربية، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وبحسب البيان أشاد المنفي «بالالتزام» الذي أبداه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، مؤكدًا دعمه لجهود اللجنة في توحيد الجيش، ونزع السلاح خارج سلطة الدولة، وإصلاح القطاع العسكري، لما له من أثر على استقرار البلاد.

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وفي 22 فبراير الماضي، استعرض أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، خلال اجتماع مع اللافي؛ حيث استعرض الاجتماع الخطوات العملية المتخذة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.