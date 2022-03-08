«خارجية البرلمان الإيطالي»: روما تدعم إرساء قاعدة دستورية للانتخابات الليبية في أقرب وقت

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي، بييرو فوسينو، أن بلاده تدعم «مطالب الشعب الليبي في إرساء قاعدة دستورية تحقق الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت».

جاء ذلك خلال لقاء جمع فوسينو، اليوم، مع السفير الليبي في روما عمر الترهوني بمقر البرلمان بالعاصمة الإيطالية روما، تناول آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وفق بيان للسفارة الليبية في إيطاليا اليوم.

وقال فوسينو، إن إيطاليا، والتي تعتبر إحدى مجموعة برلين، ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لدعم مطالب الشعب الليبي في إرساء قاعدة دستورية تحقق الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت، وتكون داعمة لاستقرار ليبيا.

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وأمس الإثنين، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تسليم نسخة القاعدة الدستورية بشكل غير رسمي إلى مجلس النواب ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وتحدث المشري، خلال برنامج «بلا قيود» عبر قناة «بي بي سي عربي» مساء الأحد، عن لقائه قبل شهرين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في المغرب واستمر على مدار يومين، وجرى التفاهم حول الذهاب إلى تعديل دستوري أو قاعدة دستورية.



وأضاف أن التفاهم كان ينص على أنه «إذا لم تتفق اللجنة على أي تعديل في الدستور يذهب الدستور مباشرة إلى الاستفتاء، ولم يحدث توافق على التعديل، وبالتالي توقفنا عند هذه النقطة وانتقلنا إلى القاعدة الدستورية».

وأثار البرنامج مسألة تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وهو ما اعتبره المشري خطوة غير متفق عليها، باعتبار أن التفاهمات بين المجلسين كانت تقضي بتغيير السلطة التنفيذية في مرحلة لاحقة.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي، بييرو فوسينو، مع السفير الليبي في روما, 8 مارس 2022. (السفارة الليبية في روما)