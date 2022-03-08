الدبيبة في يوم المرأة العالمي: «إليك كل الود والتبريكات»

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، المرأة الليبية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يحل سنويًا في الثامن من مارس.

وكتب الدبيبة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر»، «إليكِ أنتِ كل الود والتبريكات في يومك العالمي».

وفي وقت سابق من اليوم، حضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ضرورة وقف أعمال العنف والترهيب والاحتجاز التعسفي ضد النساء بشكل عام، خاصة العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات والسياسيات في ليبيا.

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وذكرت البعثة في بيان لها لمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمرور قرابة ثلاث سنوات على اختطاف عضوة مجلس النواب، سهام سرقيوة، معتبرة أن ذلك «اعتداء كان له أثر مثبط على عمل الناشطات في ليبيا»، وجددت دعوتها إلى إطلاقها فورًا والكشف عن مكان تواجدها، وشددت على أنه «لن يُجرى التسامح مع إسكات أصوات النساء في مواقع صنع القرار والعاملات في مجال حقوق الإنسان».

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، التزامها بـ«قوة» بدعم الدور «الحاسم» الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار في البلاد.

وقالت وليامز: «لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أحتفل بجميع النساء اللاتي يجري تمثليهن في مجموعة متنوعة من الأدوار واللاتي يشكلن العمود الفقري لمجتمعاتهن».