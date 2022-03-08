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مراكز العزل تسجل دخول 13 مصابا بـ«كورونا» و6 وفيات خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 03:11 مساء
مراكز العزل تسجل دخول 13 مصابا بـ«كورونا» و6 وفيات خلال 24 ساعة
مركز عزل سرت، (أرشيفية: بوابة الوسط)
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، دخول 13 مصابا بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما خرج 20 شخصا بعد تعافيهم.

وتُوفي ستة مصابين في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوزارة وجود 98 حالة تتلقى العلاج في المراكز، منهم 52 في العناية الفائقة، و46 بالأقسام.

- 386 إصابة جديدة و6 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ست حالات وفاة، و1724 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا للمرة الأولى مارس 2020 نحو 498 ألفًا و839 حالة بينها 478 ألفًا و443 شفاء، و14 ألفًا و82 نشطة، و6314 وفاة، و127 حالة حرجة.

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