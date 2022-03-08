باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق والغرب والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن ليبيا لن يكون بها إصلاح ولا توحيد إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق والغرب والجنوب، «غير ذلك مستحيل»، مضيفا أن «ليبيا ليست غربا فقط».

وأوضح باشاغا في معرض تعليقه على واقعة احتجاز وزيري الخارجية والثقافة في حكومته، حافظ قدور، وصالحة التومي، قائلا: «حاولنا بعد الانشقاق في العام 2014 أن ندير (نقيم) دولة في الغرب، ووجدنا مؤسسات منقسمة، ومصرف ليبيا المركزي منقسما، والمؤسسات الإدارية والأمنية والعسكرية منقسمة»، متسائلا «هل قدرنا نحسن من حالة المواطن أو نعدل سعر الصرف الدينار؟».

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وتابع في كلمة بثت على صفحته بموقع «فيسبوك»، ليل «الإثنين - الثلاثاء». «لو أردنا الانتقام للشهداء من الغرب، والشرق، والجنوب فلن يكون هناك وطن، ولا أمان، وستستمر الحروب، ويستمر الصراع»، مضيفا: «الجنوب يعاني من تهديدات.. نهب موارده والإرهاب، وأهله يعانون، والشرق لابد أن يحصل على حقه هو الذي قدم المبادرة وهو من مد يده من أجل ليبيا».

باشاغا يتحدث عن وأد «الفتنة» في مصراتة

وفيما يتعلق بواقعة احتجاز قدور، والتومي، أكد باشاغا أنه لن يحاسب من قام بهذا العمل لأنها «فتنة»، لكنه أشار إلى أن «القانون سيأخذ مجراه»، مضيفا «لأول مرة يحدث في مصراتة مدينة السلام المدينة الآمنة، أن يُعتدي على ضيوفها، ومن بينهم نساء، بما يتنافى مع القيم والأخلاق والدين» وفق قوله.

واتهم رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، منفذي عملية إيقاف واحتجاز وزيريه «بتقاضي مبلغ قيمته 180 مليون دينار كانت ستقود إلى فتنة» حسب تعبيره.