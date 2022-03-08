المنفي يؤكد ضرورة التخفيف من آثار «الأزمة الاقتصادية العالمية» على المواطن

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ضرورة التخفيف من آثار «الأزمة الاقتصادية العالمية» على المواطن بشكل خاص والحالة الاقتصادية في البلاد بشكل عام.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع وزير المالية في «حكومة الوحدة الوطنية» خالد المبروك؛ حيث استعرض اللقاء الأوضاع المالية للحكومة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسية.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة المختنقات المالية لبعض القطاعات، فيما أكد خالد المبروك استمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة.

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وتخوض روسيا منذ الـ24 من فبراير الماضي، حربًا ضد أوكرانيا تسببت في آثار خطيرة دفعت صندوق النقد الدولي للتحذير من تداعياتها على الاقتصاد العالمي. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن «غزو روسيا لأوكرانيا يشكل خطرًا اقتصاديًا كبيرًا على المنطقة والعالم؛ الأمر الذي يهدد النمو العالمي».

ونتيجة للحرب، سجلت أسعار الحبوب، السبت، مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية، وبلغ سعر القمح سعرًا غير مسبوق إطلاقًا مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة «يورونكست» التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية. كما سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعًا حادًا، فيما ارتفعت أسعار النفط، حيث تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عتبة الـ100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ العام 2014.

المبروك خلال اجتماعه مع المنفي، 8 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)