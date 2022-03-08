انخفاض الدولار واليورو أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار سلة من العملات الدولية أمام الدينار الليبي، في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر الدولار قرشا مسجلا 4.97 دينار، مقارنة بـ4.98 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبينما تراجع سعر اليورو إلى 5.36 دينار مقابل 5.38 دينار، استقر الجنيه الإسترليني عند 6.54 دينار، والليرة التركية عند مستوى 0.35 دينار، والدينار التونسي عند 1.67 دينار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، انخفض سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 230 دينارا من 231 دينارا أمس.