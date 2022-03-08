«رايتس ووتش»: اعتقالات تعسفية في درنة بعد هروب سجناء

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «كتيبة طارق بن زياد» التابعة للقيادة العامة، «اعتقلت تعسفيا» 50 شخصا من سكان مدينة درنة، إثر هروب سجناء في 16 يناير الماضي.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن الكتيبة ضبطت الفارين الخمسة، وجميعهم من درنة، في 20 يناير، ثم أعادتهم إلى سجن قرنادة، «لكنها استمرت في احتجاز عدد غير معروف من سكان درنة، من بينهم أقارب السجناء الخمسة الهاربين، وكذلك معتقلون سابقون من المدينة وأقاربهم».

قوات القيادة العامة تلجأ إلى «تكتيكات الخوف»

واتهم نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إريك غولدستين، قوات القيادة العامة إلى اللجوء لتكتيكات تزرع «الخوف والرعب» بين سكان درنة، في ظل «عدم خضوعها للمساءلة»، داعيا السلطات في المنطقة الشرقية إلى إطلاق المحتجزين تعسفيا، والكشف عن أسماء وأماكن أي شخص ما زال محتجزا، والأساس القانوني في كل حالة.

وقال غولدستين: «ينبغي التصدي للجرائم الخطيرة المتفشية في ليبيا، مثل الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، على أقل تقدير، لتوجيه رسالة واضحة إلى الجماعات المسلحة مفادها أنها لا تستطيع الاستفادة من الإفلات من العقاب إلى الأبد».

وأشارت المنظمة إلى أن مكان احتجاز الهاربين الخمسة، بعد إيقافهم، مجهول، كما لا توجد معلومات عن حالتهم الصحية، مضيفة: «استنادا إلى ما هو معروف عن الظروف في قرنادة وغيرها من مراكز الاحتجاز التابعة (للقيادة العامة)، هناك أسباب تدعو إلى الخوف من تعرضهم لسوء المعاملة أو نقلهم إلى مكان آخر دون إخطار أسرهم أو محاميهم.

وأضافت أن السجناء الخمسة هم «أنس عبدالعاطي بالليل، وأيوب عطية عبدالله الازوي، وحمزة محمد العوامي، ورمضان مفتاح محمد، ونوري أحمد محمد».

«رايتس ووتش» ترصد عمليات الاعتقال في درنة

ومن خلال لقاءات مع سكان درنة، ومراجعة مواد على الإنترنت، رصدت «هيومن رايتس ووتش» عمليات الاعتقال التي جرت في المدينة، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان ضبطت واحتجزت «سَرِية 2020»، التابعة لـ«كتيبة طارق بن زياد»، فرد أو أكثر من أسرة واحدة.

ومن بين العائلات المستهدفة «العوامي، والسرواحي، والغماري، والهنشير، والشاعري، وبالليل، وأبو خطوة، والمحجوب، والفريخ، والجازوي، والنعاس»، وفق المنظمة.

وقال أحد سكان درنة، وهو سجين سابق، إن «عناصر السرية اعتقلوا أفرادا من عائلته، واحتجزوهم في قرنادة، ثم أطلقوهم»، مضيفا: «لم يكن لأقاربي أي علاقة على الإطلاق بمحاولة الهروب الأخيرة، ومع ذلك احتجزوا أياما وتعرضوا للضرب، ولم يتهموا بارتكاب أي مخالفات ولم توجه إليهم أي تهم».

«رايتس ووتش» تنقل شهادة عن الوضع في سجن قرنادة

وتابع، مشترطا عدم كشف هويته خوفا من الانتقام منه ومن عائلته، أنه احتُجز عدة سنوات، قبل تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه، مردفا أنه عقب محاولات الهروب السابقة، كان الحراس يستخدمون العقاب الجماعي، «مثل ضرب المحتجزين الذين لا علاقة لهم بالأمر، أو إزالة الخبز من الوجبات، التي كانت أصلا ذات نوعية رديئة».

وأكمل: «في قرنادة، يمكن أن تتعرض للتعذيب لأبسط شيء، إذا وجدوا نصف سيجارة، فقد ينتهي بك الأمر بتعليقك من أطرافك وضربك بشراسة بأنبوب بلاستيكي.. هل يمكنك أن تتخيل ما سيفعلونه بشخص حاول الهروب؟ الحراس هناك يعذِّبون تلقائيا».

ولفت إلى أنه لم يُسمح له برؤية عائلته لأكثر من عام خلال وجوده في السجن: «قضيت أكثر من عام في الحبس الانفرادي، وتعرضت للضرب، وفي جسدي علامات تعذيب، وشاهدت العديد ممن تعرضوا للتعذيب، ومنهم رجل عمره 84 عاما».

وقال هو وناشط آخر إن المحتجزين المفرج عنهم من درنة، غالبا ما يظلون تحت قيود أمنية مشددة تجبرهم فعليا على البقاء في المدينة، مثل مطالبتهم بتسجيل الحضور بانتظام، حتى لو جرى تبرئتهم من جميع التهم.

صفوان المسوري: تكثيف علميات التعذيب في سجن قرنادة

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، صفوان المسوري، إن هناك تكثيفا لعمليات التعذيب في سجن قرنادة بعد الهروب من السجن في يناير الماضي.

وحث المسوري، في بيان، السلطات الحكومية على التدخل. ويُحتجز الآلاف في سجون تديرها القيادة العامة، «بينهم أشخاص متهمون بارتكاب جرائم في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومعارضون سياسيون»، حسب المنظمة.

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وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن مجمع سجن قرنادة به قسم تُديره وزارة العدل، «الخاضعة شكليا لإشراف حكومة الوحدة الوطنية (الموقتة)»؛ وآخر تديره الشرطة العسكرية للقيادة العامة؛ ومنشأة ثالثة أنشئت حديثا، تديرها «السرية 2020»، برئاسة محمد بن إدريس التاجوري، وقت الهروب.

«التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في سجون الشرطة العسكرية وكتيبة طارق بن زياد في قرنادة أمر شائع»، يقول سجين سابق لـ«هيومن رايتس واتش»، مضيفا أن من بين الضحايا «أطفالا، وصحفيين، ونشطاء تحدثوا إلى محتجزين» سبق إطلاقهم.

«انتهاكات منهجية» في سجن قرنادة

وسبق أن رصدت «هيومن رايتس ووتش»، «انتهاكات منهجية» عندما زارت سجن قرنادة في العام 2015، رغم أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك جناح تُديره «كتيبة طارق بن زياد».

وأضافت المنظمة: «تُسيطر قوات (القيادة العامة) بإحكام على الأمن في درنة، والسكان مترددين في التحدث مع هيومن رايتس ووتش عن اعتقال أقاربهم، واحتجازهم، وإساءة معاملتهم، خوفا من الانتقام».

ونقلت عن نشطاء إن القيادة العامة «نقلت بعض المحتجزين إلى سجون أخرى في المناطق التي تُسيطر عليها بالمنطقة الشرقية، بما في ذلك سجن تابع لمديرية أمن المرج المعروف باسم سجن الرَخ، ومنشأة في قاعدة الدشم العسكرية في سيدي فريج في بنغازي».

وأشارت إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في ليبيا منذ فبراير العام 2011، لكنها «لم تُعلن عن أي تحقيقات جديدة منذ العام 2017»، موضحة أنه من المتوقع صدور تقرير نهائي في يونيو المقبل للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو العام 2020، المكلفة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في البلاد منذ العام 2016.