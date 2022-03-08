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في يوم المرأة العالمي.. البعثة الأممية تحض على وقف العنف ضد الليبيات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 11:50 صباحا
في يوم المرأة العالمي.. البعثة الأممية تحض على وقف العنف ضد الليبيات
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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حضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، على ضرورة وقف أعمال العنف والترهيب والاحتجاز التعسفي ضد النساء بشكل عام، خاصة العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات والصحفيات والسياسيات في ليبيا.

وذكرت البعثة في بيان لها لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس كل عام، بمرور قرابة ثلاث سنوات على اختطاف عضوة مجلس النواب، سهام سرقيوة، معتبرة أن ذلك «اعتداء كان له أثر مثبط على عمل الناشطات في ليبيا»، وجددت دعوتها إلى إطلاقها فورًا والكشف عن مكان تواجدها، وشددت على أنه «لن يجرى التسامح مع إسكات أصوات النساء في مواقع صنع القرار والعاملات في مجال حقوق الإنسان».

ويحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة تحت شعار «المساواة بين الجنسين اليوم من أجل غد مستدام»، مع التركيز على أعمال تنم عن شجاعة وتصميم من جانب النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم لمواجهة الأنماط الراسخة من التمييز وعدم المساواة أينما وجدت.

انخفاض مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار
وحسب بيان البعثة، فإن العام 2021 شهد تزايدًا في مشاركة المرأة الليبية في سياق الاستعدادات للانتخابات الوطنية، حيث بلغت نسبة النساء 44% من الناخبين المسجلين الجدد و758 مرشحة للانتخابات البرلمانية. وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، هناك امرأتان بين المتقدمين للترشح إلى منصب الرئيس فيما انضم عدد كبير من الليبيات إلى الأحزاب السياسية.

واعتبر البيان أن ذلك «مؤشرًا حيويًا ورائعًا» على أن المرأة الليبية تشارك بفاعلية في الساحة السياسية غير أنه قال إن مشاركة المرأة الليبية في مواقع صنع القرار وإدماجها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لا تزال منخفضة.

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وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى ضمان ترجمة حقوق النساء في ليبيا، بما فيها تلك المنصوص عليها في الدستور الليبي، إلى تشريعات فعالة تضمن مشاركة هادفة للمرأة في الحياة المدنية والسياسية للبلد.

مشاركة المرأة في الإدارة المستدامة
وأكدت البعثة الأممية ضرورة مشاركة المرأة وقياديتها بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في الإدارة المستدامة والمراعية للمناخ لموارد ليبيا الطبيعية، مشيدة بجهود المرأة في ليبيا في قيادتها للعمل في مواجهة تغير المناخ في سبيل تحقيق مستقبل مستدام للجميع.

وجددت التزامها الكامل بالعمل مع جميع الليبيين لتعزيز المشاركة الهادفة للمرأة ودورها بالغ الأهمية على جميع مستويات صنع القرار وإدماج وجهات نظرها بشكل تام في مسارات الحوار الليبي الثلاثة (السياسي والأمني والاقتصادي).

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