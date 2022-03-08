إغلاق مخابز مخالفة في أجدابيا وسجن أصحابها

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أعلنت إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى في أجدابيا، اليوم الإثنين، إغلاق عدد من المخابز وإيداع أصحابها السجن، وذلك لعدم توافر النظافة العامة لديها، حسب ما ذكره مكتب الإعلام بالإدارة.

وقال آمر الدوريات في الإدارة، الملازم ثاني صالح الصبحي لـ«بوابة الوسط»، إن إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى قامت بجولة تفتيش على المخابز العاملة داخل مدينة أجدابيا، وذلك للتأكد من إجراءاتها القانونية والنظافة.

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وأضاف الصبحي أن الدورية ضبطت عدة مخالفات داخل مخابز لا تتوافر فيها الشروط الصحية، وتعمل دون ترخيص قانوني يسمح لها بمزاولة أعمالها، مشيرًا إلى أنه جرت إحالة أصحاب المخابز المخالفة إلى وحدة التحقيق وإيداعهم السجن، إلى حين عرضهم على النيابة العامة للاختصاص والتصرف.

وأكد أن الحملة مستمرة على جميع المخابز داخل مدينة أجدابيا، وقفل أي مخبز مخالف للشروط الصحية المعمول بها.

إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى في أجدابيا رصد مخالفات بمخابز في إجدابيا (الإنترنت)

إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى في أجدابيا رصد مخالفات بمخابز في إجدابيا (الإنترنت)

إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى في أجدابيا رصد مخالفات بمخابز في إجدابيا (الإنترنت)

إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى في أجدابيا رصد مخالفات بمخابز في إجدابيا (الإنترنت)

إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى في أجدابيا رصد مخالفات بمخابز في إجدابيا (الإنترنت)

إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى في أجدابيا رصد مخالفات بمخابز في إجدابيا (الإنترنت)

إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى في أجدابيا رصد مخالفات بمخابز في إجدابيا (الإنترنت)

إدارة الدعم والدوريات المنطقة الوسطى في أجدابيا رصد مخالفات بمخابز في إجدابيا (الإنترنت)