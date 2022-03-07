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الدبيبة يكلف الشاويش وزيرا للصحة بحكومة «الوحدة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 11:31 مساء
الدبيبة يكلف الشاويش وزيرا للصحة بحكومة «الوحدة»
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)
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كلف عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالجليل محمد الشاويش وزيرًا للصحة.

جاء قرار الدبيبة رقم 178 لسنة 2022، بتكليف الشاويش، بعدما كان نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، يقوم بتسيير العمل بالوزارة، منذ حبس الوزير السابق علي الزناتي على ذمة التحقيق في قضية مخالفات مالية.

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وفي 25 يناير الماضي، وأمرت النيابة العامة، بحبس الزناتي ووكيل وزارة الصحة، احتياطيًّا على ذمة التحقيق في قضية المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.

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