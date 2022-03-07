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صنع الله يدعم عودة «بي بي» لاستئناف نشاطها وتطوير احتياطات النفط والغاز في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 09:06 مساء
صنع الله يدعم عودة «بي بي» لاستئناف نشاطها وتطوير احتياطات النفط والغاز في ليبيا
صنع الله والرئيس التنفيذي لـ«بي بي» خلال لقائهما على هامش فعاليات مؤتمر «سيرا ويك» بمدينة هيوستن. (مؤسسة النفط)
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أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ترحيب المؤسسة ودعمها لعودة شركة النفط البريطانية «بريتش بتروليم» (بي بي) من أجل استئناف نشاطها في ليبيا ومساهمتها في تطوير احتياطات النفط والغاز ورفع معدلات الإنتاج الحالية، بحسب ما أعلنته المؤسسة اليوم الإثنين.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة النفط البريطانية، برنارد لوني، الذي اجتمع معه على هامش فعاليات مؤتمر «سيرا ويك» بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن صنع الله ولوني ناقشا خلال لقائهما استئناف نشاط شركة «بي بي» في ليبيا في قطعها الاستكشافية البرية بحوض غدامس وقطعها البحرية بحوض سرت.

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وأضافت أن اللقاء تطرق إلى استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الاستكشافات الغازية البرية والبحرية بغرض رفع معدلات إنتاج الغاز للاستجابة لزيادة الطلب على الغاز للسوق العالمية، مشيرة إلى أن شركة «بي بي» أبدت رغبتها في عقد ورشة عمل فنية مع المؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة التفاصيل والجوانب الفنية لهذه الاستراتيجية وإمكانية مشاركتها تطوير بعض هذه الفرص.

وحضر الاجتماع كل من مستشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية، خليفة رجب عبدالصادق، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش بتروليوم»، ويليام لين.

صنع الله والرئيس التنفيذي لـ«بي بي» خلال لقائهما على هامش فعاليات مؤتمر «سيرا ويك» بمدينة هيوستن. (مؤسسة النفط)
صنع الله والرئيس التنفيذي لـ«بي بي» خلال لقائهما على هامش فعاليات مؤتمر «سيرا ويك» بمدينة هيوستن. (مؤسسة النفط)
صنع الله والرئيس التنفيذي لـ«بي بي» خلال لقائهما على هامش فعاليات مؤتمر «سيرا ويك» بمدينة هيوستن. (مؤسسة النفط)
صنع الله والرئيس التنفيذي لـ«بي بي» خلال لقائهما على هامش فعاليات مؤتمر «سيرا ويك» بمدينة هيوستن. (مؤسسة النفط)
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