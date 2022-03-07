«الليبيون غير مرحب بهم».. الأزمة الأوكرانية تكشف عنصرية اليمين الفرنسي تجاه اللاجئين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشف خطاب الطبقة السياسية الفرنسية والإعلام المحلي، تمييزًا عنصريًّا ضد الأفارقة والعرب، في سياق تناول ملف اللاجئين الهاربين من الحرب في أوكرانيا، في حين ذهب البعض إلى تبرير رفض استقبال الليبيين بأنها «دواعٍ أمنية».

السياسي الفرنسي جوردان بارديلا، الذي شغل منصب الناطق باسم «التجمع الوطني» منذ سبتمبر 2017، ويُصنَّف ضمن تيار «اليمين المتطرف»، قال، اليوم الإثنين في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي الحكومي، تعليقًا على طرح مسألة استقبال اللاجئين الأوكرانيين، إنهم مرحَّب بهم في بلاده، لأن كييف «على أبواب الاتحاد الأوروبي».

الأوكرانيون مرحَّب بهم: المسألة جغرافية

لكنه استدرك بالقول: «يجب أن يكون استقبال اللاجئين مختلفًا حسب الجنسية»، وبالتالي لا يريد نفس المعاملة لليبيين أو السوريين الفارين من النزاعات.

جاء توضيح السياسي الفرنسي رغم تشديده على ضرورة التقيد الصارم بحق اللجوء واتفاقية جنيف خلال النزاعات، قائلاً: «أعتقد أن الأسر الأوكرانية التي تتعرض للقصف، والتي تفر من القتال يمكن أن يتم الترحيب بهم في فرنسا».

- الأمم المتحدة تقدر عدد اللاجئين الأوكرانيين بـ836 ألفا

- مفوضية اللاجئين: إجلاء 176 لاجئا من ليبيا إلى رواندا

- الخارجية الروسية: تدفق المهاجرين من ليبيا يفوق أزمة اللاجئين على الحدود البيلاروسية - البولندية



وبحسب رئيس التجمع الوطني الفرنسي: «المسألة جغرافية وحضارية»، لأن أوكرانيا «تقع على أبواب أوروبا»، ولأن المسألة أوروبية، فإنه لا يريد نفس المعاملة لليبيين الفارين من الصراع.

الليبيون يمكن استقبالهم في البلدان العربية والإسلامية

وأصر على أن استقبال هؤلاء اللاجئين (الليبيين) «يمكن أن يتم في البلدان العربية الإسلامية الأقرب ثقافيًّا وجغرافيًّا»، حتى لو كانت طرابلس، عاصمة ليبيا، أقرب إلى باريس من كييف عاصمة أوكرانيا، وفق تعبيره.

ويبرر «بارديلا» هذا الاختلاف في المعاملة بأنه «مسألة أمنية»، معربًا عن أسفه لعدم رغبته في الترحيب باللاجئين من ليبيا أو سورية أو دول أخرى، مذكرًا بأن تنظيم «داعش» استخدم قنوات الهجرة للتسلل إلى أوروبا وارتكاب عمليات إرهابية في فرنسا.

دبلوماسي فرنسي سابق عن الأوكرانيين: يشبهوننا

ولم يحد السفير الفرنسي السابق بالولايات المتحدة، جيرار أرود، عن النبرة العنصرية لكثير من السياسيين، قائلاً في مداخلة على قناة «بيكاك» الأميركية، أمس الأحد، إنه «من الطبيعي أن يستقبل الفرنسيون والأوروبيون، على حد سواء، اللاجئين الأوكرانيين، لأنهم يتشابهون»، مشيرًا إلى أن «النقاشات مستمرة بخصوص هذا الموضوع في وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية».

وفي رد على سؤال صحفي بخصوص رفض الدول الأوروبية استقبال لاجئين أفغان بحجة عدم وجود أماكن وموارد، رفض «أرود» الدفاع عن هذه الفكرة، مؤكدًا أن ملف الهجرة «أصبح موضوعًا مسمومًا مثل الحال في الولايات المتحدة، ويستغل من قبل اليمين المتطرف»، على حد تعبيره.

لكن المرشح اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة إريك زمور، رفض استقبالهم في بلاده، مفضلًا بقاء لاجئي الحرب الأوكرانيين في بولندا «لتسهيل العودة إلى ديارهم عندما تنتهي الحرب». واعتبر «زمور»، في مقابلة إذاعية، أن وصول اللاجئين الأوكرانيين يهدد «بزعزعة استقرار فرنسا» التي تغمرها الهجرة أصلاً.

واليوم الإثنين، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على «تويتر»، إن أزمة اللاجئين الذين يغادرون أوكرانيا هي الأسرع نموًّا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، كاشفًا «عبور أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة في غضون 10 أيام».

الأمم المتحدة تعترف: غير الأوروبيين يواجهون عنصرية

واعترفت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، بأن «بعض اللاجئين غير الأوروبيين قد واجه العنصرية أثناء محاولته الفرار إلى بر الأمان على حدود أوكرانيا». وقالت كريستين بيروفولاكي، مسؤولة العلاقات الخارجية في فرع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المملكة المتحدة، إن «المفوضية على علم بالتقارير التي تتحدث عن أفراد يواجهون تحديات في دخول بولندا من أوكرانيا، وتتابعهم».

وقال أشخاص من أصل أفريقي لوسائل إعلام أوروبية إنه جرى «التخلي عنهم خلال الأزمة المتفاقمة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا»، وذلك بعد تقارير تحدثت عن تعرض أفراد من أفريقيا وجنوب آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط للعنصرية، حيث جرى منعهم من عبور الحدود، وأعطيت الأولوية للأوكرانيين، بينما توقعت تقارير الأمم المتحدة أن يصل عدد اللاجئين الأوكران إلى 5 ملايين.

الاتحاد الأفريقي منزعج

من جانبه، أعرب الاتحاد الأفريقي عن انزعاجه من التقارير التي تفيد بأن المواطنين الأفارقة على الجانب الأوكراني من الحدود يُحرمون حق عبور الحدود الدولية الآمنة.

وأكد الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، في بيان لهما، أن لجميع الأشخاص الحق في عبور الحدود الدولية أثناء النزاع، مشددًا على ضرورة أن يتمتعوا بالحقوق نفسها للعبور إلى الحدود الدولية الآمنة، بغض النظر عن جنسيتهم أو هويتهم العرقية.