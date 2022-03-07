العثور على قذيفتي هاون داخل منزل في طرابلس أثناء البحث عن مسروقات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، أن أعضاء مركز شرطة حي الأندلس عثروا على قذيفتي هاون داخل منزل تعرض للسرقة في الحي، يخص سيدة مقيمة في الخارج.

وتمكن أعضاء المركز من ضبط عامل وافد متهم بسرقة المنزل، وذلك بمساعدة مواطن، وفق المديرية، موضحة أن المتهم يحمل جنسية دولة أفريقية، ويبلغ من العمر 34 عامًا، وقد جرى ضبطه في أول مارس الجاري.

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جريمة بهدف سرقة نوافذ حديدية وأسلاك كهرباء

وأضافت أن المتهم كان برفقته مواطن «وهو مَن أحضر الوافد لسرقة النوافذ الحديدية وأسلاك الكهرباء الخاصة بالمنزل»، منبهة بأنه أثناء تفتيش المنزل جرى العثور على قديفتي هاون 120 و60 بحالة جيدة؛ فيما اتُّخدت الإجراءات اللازمة مع المتهم وإحالته للجهات المختصة.

وفي قضية أخرى، أعلنت المديرية أن أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال تمكنوا من إلقاء القبض على متهم مطلوب بمحاولة خطف فتاة تبلغ من العمر 15عامًا، وسرقة هاتفها كما أنه مطلوب في واقعة سرقة تعود للعام 2020.

وأضافت أنه جرى الاستدلال مع المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية معه، ثم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه السجن.

مسروقات من منزل في حي الأندلس، (مديرية أمن طرابلس).

قذيفتا هاون جرى ضبطهما في منزل تعرض للسرقة في حي الأندلس، (مديرية أمن طرابلس).

المتهم بسرقة منزل في حي الأندلس، (مديرية أمن طرابلس).