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المنفي لرجال هيئة السلامة الوطنية: تعملون كأنكم في ساحة حرب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 07:34 مساء
المنفي لرجال هيئة السلامة الوطنية: تعملون كأنكم في ساحة حرب
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال إلقاء كلمته في احتفال اليوم العالمي للسلامة الوطنية، 7 مارس 2022 (المجلس)
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وصف رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رجال هيئة السلامة الوطنية بالأبطال الذي يعملون في «ساحة حرب»، معتبرًا أنهم يلبون واجب الوطن في تأدية عملهم، في ظل أوضاع عالمية تواجه مشاكل بيئية كبرى.

وأضاف المنفي، خلال حضوره احتفالية هيئة السلامة الوطنية باليوم العالمي للحماية المدنية، اليوم الإثنين: «رأينا عملكم في الجبل الأخضر وكل مدن ليببا، رغم قلة الإمكانات».

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وأشار إلى أن كبرى الدول خصصت ميزانيات ضخمة لمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري، مضيفًا: «يجب أن نقدم الدعم لمواجهة كل الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات وعلو مياه البحار والحرائق وغيرها».

وشارك في احتفالية اليوم العالمي للحماية المدنية، كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الداخلية خالد مازن.

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