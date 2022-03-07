عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه لا يقبل بـ«التدخل في قرارات مجلس النواب، وإن هذه القرارات غير قابلة للتصديق من اي جهة كانت».

وشدد صالح، خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة القبة اليوم الإثنين، على «قانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق، أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021»، حسبما ذكر الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان.

وأضاف أن هذه الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلسي النواب والدولة. كما عرض رئيس مجلس النواب لوليامز تسجيلًا مرئيًّا «يثبت صحة تصويت المجلس بمنح الثقة للحكومة الجديدة»؛ فيما تناول اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا.

ووجه عقيلة خلال اللقاء شكره إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ووليامز على دعمهما لتحقيق التوافق الليبي-الليبي.