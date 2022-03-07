السايح يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الإثنين، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وفي وقت سابق اليوم، بحث السايح مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، سبل دعم المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

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وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.