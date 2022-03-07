«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل سرت...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية نشطة على ساحل سرت، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر الليلة وغدا مع سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح جنوبية شرقية، تتحول تدرجيا غدا إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل إلى مترين على سرت غدا.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا مع سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح جنوبية شرقية على الساحل من الخليج إلى بنغازي، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل من الجبل الأخضر إلى طبرق، تتحول تدريجيا غدا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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