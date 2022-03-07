مراكز العزل تستقبل 10 مصابين بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. و22 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة، دخول عشرة مصابين بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما خرج 22 شخصًا بعد تعافيهم.

وتُوفي تسعة مصابين في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وأكدت الوزارة وجود 102 حالة تتلقى العلاج في المراكز، منهم 55 في العناية الفائقة، و47 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 495 ألفًا و972 إصابة بالفيروس، منها 468 ألفًا و868 شفاء، و20 ألفًا و828 نشطة، و6276 وفاة بالمرض، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.