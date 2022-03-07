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ضبط شخص أحرق سيارة مواطنة في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الإثنين 07 مارس 2022, 10:46 صباحا
ضبط شخص أحرق سيارة مواطنة في أجدابيا
سيارة مواطنة محترقة في أجدابيا، 7 مارس 2022، (أمن أجدابيا)
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ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا شخصا أضرم النار في سيارة بالمدينة.

وتقدمت المواطنة ببلاغ حول الواقعة، حيث أتت النار على سيارتها بالكامل، وفق بيان وحدة الإعلام بالمديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، الإثنين.

وبعد تلقي البلاغ، انتقل رجال البحث الجنائي إلى مكان الحادث، حيث تمكنوا بعد جمع المعلومات من التوصل إلى متهمين اثنين في تلك الواقعة، وجرى القبض على أحدهما، الذي أُحيل إلى النيابة العامة.

ويواصل رجال الأمن البحث عن المتهم الآخر، لتقديمه إلى العدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

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