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أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 09:45 صباحا
أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة
تقلبات جوية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض معظم المناطق إلى تقلبات جوية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الإثنين، فرصة سقوط أمطار متفرقة صباح غد الثلاثاء، تكون رعدية أحيانا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة صباح الغد، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية أحيانا، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول غدا إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 18 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الفرصة جيدة غدا، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، خصوصا على مناطق الخليج والدواخل، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة على الخليج، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق؛ مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق السرير، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية، نشطة سرعة؛ تثير الأتربة والرمال، وهبوط الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا، وتنخفض الأربعاء.

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