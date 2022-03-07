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«طرابلس المركز» تبحث عن حلول لأزمة الدقيق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 01:55 صباحا
«طرابلس المركز» تبحث عن حلول لأزمة الدقيق
جانب من اجتماع بلدية طرابلس المركز مع أصحاب المخابز. الأحد 6 مارس 2022 (صفحة البلدية على فيسبوك)
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عقدت بلدية طرابلس المركز اجتماعا، الأحد، مع أصحاب المخابز في البلدية، لمناقشة كيفية تعامل المخابز مع أسعار الدقيق المرتفعة داخل الأسواق.

وأفاد بيان نشرته صفحة البلدية على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تطرق إلى موضوع غلاء إيجار المخابز، وغلاء إيجار العمالة وانقطاع الكهرباء، مما يسبب في تلف العجين، وهو ما يؤثر في ارتفاع الأسعار.

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وقالت البلدية إنها تشتغل على وضع حلول فورية وجذرية لهذه المشاكل والاختناقات التي تواجه سكان وأهالي بلدية طرابلس المركز.

وعلى خلفية زيادة أسعار الدقيق، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، تعليماته بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة.

كما شدد الوزير على قصر توزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز، والالتزام بالسعر الاسترشادي المعتمد من الوزارة، وهو 110 دنانير كحد أقصى لكيس الدقيق حجم 50 كيلوغراما.

لذلك وجه الحويج الإدارات المختصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ الآلية، ورصد الشركات والمصانع غير الملتزمة وإحالتها ضمن تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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