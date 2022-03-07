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اتفاقية بين «الشؤون الاجتماعية» والأمم المتحدة للدعم الإنساني بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 12:09 صباحا
اتفاقية بين «الشؤون الاجتماعية» والأمم المتحدة للدعم الإنساني بليبيا
جانب من توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية بليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية بليبيا، في مجال التدريب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقَّع الاتفاقية وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بليبيا جاستن برادي، خلال مراسم التوقيع التي جرت بديوان وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس.

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وتنص الاتفاقية، وفق بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، على مجموعة من البنود، منها إقامة دورات تدريبية للاستجابة السريعة في حالات النزوح والطوارئ، والدعم والتنسيق الاستشاري وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطويلة الأجل للفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

وعقب مراسم التوقيع، ثمَّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية جهود مكتب الشؤون الإنسانية على العمل الذي يؤديه داخل ليبيا، مؤكدة ضرورة وضع الآليات المناسبة بين الجانبين لبدء تنفيذ بنود الاتفاقية.

جانب من توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية بليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية بليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية بليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية بليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية بليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية بليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية بليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية بليبيا (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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