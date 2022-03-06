التطورات السياسية والانتخابات محور لقاء الدبيبة وسفير تركيا لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، سفير تركيا المعتمد لدى ليبيا، كنعان يلماز، وذلك في مكتبه بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء الدبيبة والسفير التركي تناول «العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التطورات السياسية ومستجدات العملية الانتخابية».

- الدبيبة يجتمع مع الحداد والجويلي بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس

- الدبيبة يطلب من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الاستمرار في أعمالهم

ويأتي لقاء الدبيبة والسفير التركي عقب اجتماعه مع كل من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق محمد الحداد ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي.

وجاء اللقاءان عقب الاجتماع العادي الثالث لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الذي عُقد في وقت سابق اليوم برئاسة الدبيبة الذي طالب من خلاله وزراء حكومته بالاستمرار في مهامهم وعدم الالتفات للشائعات وتجنب «القرارات الرعناء».

وجدد الدبيبة في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء التأكيد على أن حكومة الوحدة الوطنية لن تسلم السلطة إلا لحكومة مكلفة من قبل برلمان جديد منتخب من الشعب الليبي في رده على تكليف حكومة جديدة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.