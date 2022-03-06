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الدبيبة يجتمع مع الحداد والجويلي بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 08:55 مساء
الدبيبة يجتمع مع الحداد والجويلي بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس
اجتماع الدبيبة مع الحداد والجويلي بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، الأحد 6 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، مع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق محمد الحداد ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية صورة للدبيبة في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس مع الحداد والجويلي من دون أن يقدم أي تفاصيل بشأن اللقاء.

- الدبيبة يطلب من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الاستمرار في أعمالهم

وترأس الدبيبة في وقت سابق اليوم الاجتماع العادي الثالث للعام 2022 لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وطلب من وزرائه الاستمرار في أعمالهم وعدم الالتفات إلى الشائعات التي يجري ترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وتجنُّب «القرارات الرعناء».

وجدد الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء التأكيد على أن حكومته لن تسلم السلطة إلا لحكومة مكلفة من برلمان جديد ينتخبه الشعب الليبي، متهمًا مجلس النواب بخلط الأوراق وإرباك المشهد وتمديد المراحل الانتقالية.

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