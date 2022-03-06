Atwasat

سرقة 4350 مترا من الأسلاك الكهربائية في 3 مناطق مختلفة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 08:40 مساء
سرقة 4350 مترا من الأسلاك الكهربائية في 3 مناطق مختلفة
خط كهرباء في زليتن تعرض للسرقة في وقت سابق. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، سرقة 4350 مترًا من الأسلاك الكهربائية في ثلاث مناطق مختلفة غرب البلاد في إطار التعديات المستمرة على الشبكة الكهربائية «من قبل مجموعات خارجة عن القانون»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت الشركة سرقة 750 مترًا من أسلاك الضغط العالي من خط بوجناح بدائرة توزيع الحي الصناعي، وكذلك سرقة 2700 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط أشميخ بدائرة توزيع سوف الجين، وسرقة 750 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط رقم (13) من فرعية 27 بدائرة توزيع النجيلة، وسرقة 150 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط الظسير بدائرة توزيع شرق زليتن.

- «الكهرباء»: سرقة 6320 متر أسلاك في المرقب والزاوية والعزيزية وتاجوراء
- سرقة 3600 متر أسلاك كهرباء من خط كيلو تسعة في أجدابيا

وكررت الشركة العامة للكهرباء مناشدتها لكافة الجهات الأمنية والمواطنين بضرورة التكاتف وبذل المزيد من الجهد للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت أخيرًا في ليبيا بشكل شبه يومي، ما أرهق الشركة وتسببت في قطع التيار الكهربائي على العديد من الأحياء والمناطق السكنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا (بالصور)

من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا ...
فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»

فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»
الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي

الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي
قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة «الأهلي طرابلس» و«الشط»

قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة «الأهلي طرابلس» و«الشط»
اقتصاد بلس (حلقة 16)

اقتصاد بلس (حلقة 16)
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور

وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور
كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
كسب ليبيا

كسب ليبيا
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير

نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
الجيش الروسي يواصل الاجتياح.. بوتين يهدد بحرمان أوكرانيا من «وضع الدولة»

الجيش الروسي يواصل الاجتياح.. بوتين يهدد بحرمان أوكرانيا من «وضع الدولة»
صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا

صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا
الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»

الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»
مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى...
باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة

باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية

«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج: تأسيس 51 فرعا لشركات أجنبية في ليبيا خلال 2021
الحويج: تأسيس 51 فرعا لشركات أجنبية في ليبيا خلال 2021
محكمة فرنسية تؤكد تمويل القذافي لوزير داخلية ساركوزي
محكمة فرنسية تؤكد تمويل القذافي لوزير داخلية ساركوزي
«سميو» يوضح الإجراءات المتعلقة بتطعيم الحجاج والمعتمرين
«سميو» يوضح الإجراءات المتعلقة بتطعيم الحجاج والمعتمرين
سرقة 4350 مترا من الأسلاك الكهربائية في 3 مناطق مختلفة
سرقة 4350 مترا من الأسلاك الكهربائية في 3 مناطق مختلفة
الدبيبة يجتمع مع الحداد والجويلي بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس
الدبيبة يجتمع مع الحداد والجويلي بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
المزيد
مجلس الدولة يقرر تشكيل لجنة للتشاور مع البرلمان بشأن القاعدة الدستورية
مجلس الدولة يقرر تشكيل لجنة للتشاور مع البرلمان بشأن القاعدة......
التطورات السياسية والانتخابات محور لقاء الدبيبة وسفير تركيا لدى ليبيا
التطورات السياسية والانتخابات محور لقاء الدبيبة وسفير تركيا ......
الإعدام لـ16 إرهابيا حاولوا إنشاء إمارة «داعشية» قرب الحدود التونسية - الليبية
الإعدام لـ16 إرهابيا حاولوا إنشاء إمارة «داعشية» قرب الحدود ......
الدبيبة يجتمع مع الحداد والجويلي بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس
الدبيبة يجتمع مع الحداد والجويلي بمقر رئاسة الوزراء في ......
سرقة 4350 مترا من الأسلاك الكهربائية في 3 مناطق مختلفة
سرقة 4350 مترا من الأسلاك الكهربائية في 3 مناطق مختلفة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط