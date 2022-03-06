سرقة 4350 مترا من الأسلاك الكهربائية في 3 مناطق مختلفة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، سرقة 4350 مترًا من الأسلاك الكهربائية في ثلاث مناطق مختلفة غرب البلاد في إطار التعديات المستمرة على الشبكة الكهربائية «من قبل مجموعات خارجة عن القانون»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت الشركة سرقة 750 مترًا من أسلاك الضغط العالي من خط بوجناح بدائرة توزيع الحي الصناعي، وكذلك سرقة 2700 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط أشميخ بدائرة توزيع سوف الجين، وسرقة 750 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط رقم (13) من فرعية 27 بدائرة توزيع النجيلة، وسرقة 150 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط الظسير بدائرة توزيع شرق زليتن.

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وكررت الشركة العامة للكهرباء مناشدتها لكافة الجهات الأمنية والمواطنين بضرورة التكاتف وبذل المزيد من الجهد للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت أخيرًا في ليبيا بشكل شبه يومي، ما أرهق الشركة وتسببت في قطع التيار الكهربائي على العديد من الأحياء والمناطق السكنية.