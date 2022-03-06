«سميو» يوضح الإجراءات المتعلقة بتطعيم الحجاج والمعتمرين

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو، إن تطعيم الحجاج أو المعتمرين يعتمد على النوع الذي تلقوه.

وأوضح «سميو»، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال»، أن من أخذ لقاحًا مدته ثلاث سنوات سيكون بحاجة لإعادة الجرعة، أما من تلقى جرعته من اللقاح ذي العشر سنوات فلا داعي لأخذ جرعة جديدة.

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وبخصوص التطعيمات الروتينية الخاصة بالأطفال، أكد «سميو» أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينتظر توريد دفعة العام 2021 - 2022، منوهًا بأن تطعيم شلل الأطفال بدأ يتناقص، وأنه لا حاجة لتوريد اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية، باستثناء كمية بسيطة منه فقط ستصل للمعتمرين.

وبشأن جائحة كورونا، قال إن الوضع الوبائي في تناقص، وأن البلاد عادت لوضع ما قبل الموجة الرابعة. لكنه أشار إلى أن الإقبال على التطعيمات مستمر بشكل بسيط، داعيًا من لم يتلقوا اللقاح إلى الإسراع في تحصين أنفسهم حفاظًا على سلامتهم مستقبلًا.