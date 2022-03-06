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الدبيبة يطلب من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الاستمرار في أعمالهم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 06:51 مساء
الدبيبة يطلب من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الاستمرار في أعمالهم
الدبيبة متحدثا في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الأحد 6 مارس 2022. (حكومتنا)
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طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، من وزراء حكومته الاستمرار في أعمالهم وعدم الالتفات إلى الشائعات التي يجري ترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وتجنُّب «القرارات الرعناء»، مجددًا التأكيد على أن حكومته لن تسلم السلطة إلا لحكومة مكلفة من برلمان جديد ينتخبه الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال كلمته في مستهل الاجتماع العادي الثالث لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الذي عُقد اليوم الأحد، بمقر ديوان رئاسة المجلس في العاصمة طرابلس، والتي أطلع خلالها الوزراء على آخر التطورات في الأوضاع السياسية المحلية.

الدبيبة يتهم مجلس النواب باقتراح حكومة موازية ومحاولة فرضها دون توافق
واتهم الدبيبة في كلمته للوزراء مجلس النواب باقتراح «حكومة موازية» و«التصويت عليها بطريقة غريبة» و«محاولة فرضها رغم عدم توافق كل الأطراف»، مؤكدًا أن خارطة الطريق لحكومة الوحدة الوطنية «ما زالت قائمة» وأن حكومتها لها «كامل الشرعية خلال هذه الفترة».

وذكّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزراءه بأن خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي واجتماعات جنيف ومؤتمر باريس «معتمدة من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن»، متهمًا مجلس النواب أيضًا بأنه «تعمد خلط الأوراق في محاولة يائسة وفرض واقع جديد لتمديد المدد الزمنية التي يريدونها لأنفسهم».

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وأشار الدبيبة إلى إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا «ليكونوا هم الخصم والحكم»، مؤكدًا أنهم في حكومة الوحدة الوطنية يرفضون التمديد لكل الأجسام الموجودة سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة وحتى حكومة الوحدة الوطنية.

وذكر الدبيبة أنه قدم مقترحًا لايجاد مخرج سياسي للأزمة المتصاعدة تقضي بإجراء انتخابات برلمانية أولًا في نهاية شهر يونيو وفق أي من قانوني انتخابات مجلس النواب لسنة 2014 أو قانون المؤتمر الوطني العام لسنة 2012، استجابة لمطالب الشعب الليبي، معتبرًا أن مقترحه «واقعي».

الدبيبة يجدد تمسكه بتسليم السلطة لحكومة مكلفة من برلمان جديد
ولفت الدبيبة إلى أن مجلسي النواب والدولة عندما أدركا أن المقترح الذي قدمه لإجراء الانتخابات «مقبول شعبيًا بدأوا في خلط الأوراق وإرباك الموقف»، مؤكدًا تصميمه على المضي في هذا المقترح والعودة إلى الشعب الليبي المسؤول عن تقرير مصيره لاختيار برلمان جديد يشكل حكومة يسلم لها فور تشكيلها.

وأكد الدبيبة أن الدوائر جاهزة للانتخابات، مطالبًا الليبيين بالاستعداد وتولي زمام الأمور من خلال الانتخابات واختيار برلمان يكلف حكومة جديدة تتولى السلطة من حكومته، لافتًا إلى أنه «ليس شرطًا أن تجري الانتخابات البرلمانية في يوم واحد».

وأضاف الدبيبة أن الانتخابات الرئاسية والدستور يجري إقرارهما بعد انتخاب برلمان جديد، مشيرًا إلى ترحيبه بأي خطوة تعجل بإجراء الانتخابات البرلمانية وتمكن الليبيين من اختيار من يحكمهم في تعليق على مقترح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات.

كما أكد الدبيبة لوزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال الاجتماع أن موقفهم «جيد»، مشيرًا إلى حديثه مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعدد من قادة الدول الذين أكد لهم أن حكومة الوحدة الوطنية لن تسلم السلطة إلا لحكومة يختارها برلمان جديد منتخب من الشعب الليبي.

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