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حكومة «الوحدة» توافق على صرف منحة شهرية بقيمة 600 دينار لأطفال التوحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 06:41 مساء
حكومة «الوحدة» توافق على صرف منحة شهرية بقيمة 600 دينار لأطفال التوحد
الاجتماع العادي الثالث لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الأحد 6 مارس 2022. (كومتنا)
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وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماعه العادي الثالث للعام 2022، على صرف منحة شهرية بقيمة 600 دينار لفئة أطفال التوحد أسوة ببقية الفئات وفقًا للقوائم المحالة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عُقِد اليوم الأحد، برئاسة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، استحداث مستشفى الحوادث بمنطقة حي عبدالكافي في مدينة سبها، وذلك في إطار الرفع من مستوى الخدمات الصحية بالجنوب ونظرًا لما تعانيه المنطقة من نقص في المستشفيات التخصصية والعلاجية.

كما وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية على منح الإذن للمركز الليبي للاعتماد التعاقد مع مركز الخبرات المهنية «بميك» المصري لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية للجودة.

ووافق أيضًا على رفع الصبغة العسكرية لمعسكر العواشير الواقع بمحلة الفتح ببلدية سوق الجمعة، وذلك للاستفادة منه في تنفيذ بعض المشاريع في مجال الصحة والتعليم؛ حيث أن المنطقة مصنفة على أنها تعليمية حسب المخطط العام.

وقرر مجلس الوزراء تخصيص المبنى الحالي التي تمارس بلدية تاجوراء أعمالها منه «سوقًا شعبية» كمقر للبلدية، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض مقام عليها مبنى مستغل حاليًا مقرًا لمراقبة التربية والتعليم بالبلدية بمنطقة إسبان، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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