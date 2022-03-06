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وزارة النفط تدعو إلى النظر في مطالب مغلقي صمامات خطي الشرارة والفيل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 05:33 مساء
وزارة النفط تدعو إلى النظر في مطالب مغلقي صمامات خطي الشرارة والفيل
منشآت حقل الشرارة النفطي، (أرشيفية: رويترز)
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دعت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية «الأطراف ذات العلاقة للتدخل والنظر في مطالب الأشخاص الذين قاموا بإقفال الصمامات لخطي الشرارة والفيل» جنوب غرب البلاد، وفق بيان أصدرته مساء اليوم الأحد.

واتهمت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق اليوم، «عصابات مشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج بإغلاق صمامات ضخ الخام» على خطي الإنتاج من حقلي الفيل والشرارة جنوب غرب ليبيا، وأكدت أن هذا الإغلاق «تسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي».

وقالت وزارة النفط والغاز في بيانها إنها «تتابع بقلق شديد إغلاق خطي إنتاج حقلي الشرارة والفيل وتستنكر هذه الأعمال التي تهدد دخل الشعب الليبي، وخاصة في هذه الظروف التي تشهد ارتفاع أسعار النفط والغاز»، مشددة «على أن الإغلاقات الحاصلة خلال هذه الفترة هي مساس بقوت الليبيين باعتبار أن النفط هو الدخل الوحيد البلاد».

مؤسسة النفط تعلن «القوة القاهرة» جراء إغلاق صمامات خطي الشرارة والفيل
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله إن المؤسسة مضطرة لإعلان «حالة القوة القاهرة» بسبب «استحالة» تنفيذ التزاماتها تجاه المكررين في السوق النفطية جراء إغلاق صمامات الخام بخطوط نقل الإنتاج من حقلي الفيل والشرارة.

وذكر صنع الله في بيان أصدرته المؤسسة الوطنية للنفط بالخصوص، أن الذين أغلقوا صمامات خطوط نقل الخام من حقلي الفيل والشرارة هم «نفس العصابة أغلقت هذه الصمامات بين العامين 2014 و2016، وتزامنت مع طفرة الأسعار».

- 160 مليون دينار خسائر يومية لإغلاق حقلي الشرارة والفيل.. وصنع الله يعلن «القوة القاهرة»

واعتبر صنع الله أن الضالعين في إقفال الصمامات الواقعة بمنطقة الرياينة مجموعة «لها ارتباطات مشبوهة تحركها أيادٍ خفية لجر البلاد إلى فوضى»، مؤكدًا «تقديم بلاغ للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات رادعة ودقيقة لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المعيب».

حرس المنشآت النفطية يدين إغلاق صمام الرياينة المغذي لمصفاة الزاوية من حقل الشرارة
وتوقف الإنتاج في حقل الشرارة الذى ينتج 290 ألف برميل يوميًّا، يوم الجمعة، بعد أن أغلقت جماعة غير معروفة أحد الصمامات الرئيسية في خط أنابيب نقل الخام إلى موانئ التصدير. وسبق ذلك بيوم واحد إعلان مؤسسة النفط أن ستة موانئ لتصدير النفط في ليبيا توقفت عن العمل، بسبب الأحوال الجوية السيئة. وقال وزير النفط محمد عون إن هذه الخطوة غير مبررة وتنتهك الأمن القومي لليبيا.

ودان جهاز حرس المنشآت النفطية إغلاق صمام الرياينة المغذي لمصفاة الزاوية من (حقل الشرارة) من قبل من وصفهم بيان الجهاز بـ«مجموعة خارجة عن القانون وهم ضباط صف ومنظمون بعقود». وأكد الجهاز، في بيان الجمعة، أن «هذا العمل لا يمثل جهاز حرس المنشآت النفطية الذي يسعى دائمًا إلى حماية قوت الشعب الليبي ودعم استقرار الإنتاج بحماية المنشآت النفطية بكافة ربوع ليبيا».

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