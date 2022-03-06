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مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 03:04 مساء
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة
أحد فروع مصرف الأمان. (وال)
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أكد مصرف الأمان، لزبائنه إمكانية سحب 10 آلاف دولار في سحبة واحدة للأغراض الشخصية، ودون عمولة.

ولفت المصرف، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى الاستمرار في إمكانية الإصدار الفوري للبطاقة من آلات الكيوسك الموزعة في جميع فروع المصرف، مع الشحن الفوري لقيمة المخصص بالدولار، بمجرد إيداع المعادل بالدينار في الحساب.

وأوضح المصرف أن هذه الميزات متوافرة لعملائه حاملي بطاقة مصرف الأمان للأغراض الشخصية.

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ومطلع العام الحالي، أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، أن مصرف الجمهورية جاء في المرتبة الأولى كأكثر البنوك المحلية بيعًا للنقد الأجنبي خلال العام 2021، بواقع 3.312 مليار دولار، بينما جاء في المرتبة الثانية مصرف الأمان للتجارة والاستثمار بواقع 2.916 مليار دولار، ثم المصرف التجاري الوطني الذي باع 2.172 مليار دولار.

وقال مصرف ليبيا المركزي إنه غطى حسابات المصارف التجارية بقيمة 18.7 مليار دولار، على مدار العام 2021، بواقع إنفاق 10.5 مليار دولار على تغطية الاعتمادات المستندية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 7.8 مليار دولار للأغراض الشخصية والبطاقات، بينما بلغت حوالات العلاج والدراسة والمغتربين 192 مليون دولار.

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