Atwasat

11 وفاة بـ«كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 02:50 مساء
11 وفاة بـ«كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020، (لجنة مجابهة كورونا في سبها)
alwasat radio

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، دخول 12 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، مراكز العزل، خلال الساعات الـ24 الماضية، والتي سجلت 11 حالة وفاة بالمرض خلال الفترة نفسها.

بينما سجلت مراكز العزل خروج 17 شخصًا بعد تعافيهم، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وأكدت الوزارة وجود 120 حالة تتلقى العلاج في المراكز، منهم 59 في العناية الفائقة، و61 بالأقسام.

- ليبيا تسجل 679 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و11 وفاة

في وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، أمس السبت، و2177 حالة شفاء و11 وفاة.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 497 ألفا و958 حالة، منها 17 ألفا و132 نشطة، بينما تعافي 474 ألفا و527 حالة، بينما سجلت 6299 وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة «الأهلي طرابلس» و«الشط»

قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة «الأهلي طرابلس» و«الشط»
اقتصاد بلس (حلقة 16)

اقتصاد بلس (حلقة 16)
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟

هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور

وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور
كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير

نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
الجيش الروسي يواصل الاجتياح.. بوتين يهدد بحرمان أوكرانيا من «وضع الدولة»

الجيش الروسي يواصل الاجتياح.. بوتين يهدد بحرمان أوكرانيا من «وضع الدولة»
صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا

صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا
الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»

الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»
مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى...
باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة

باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية

«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا

عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا

ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أمن السواحل ينقذ 35 مهاجرا غير شرعي من عرض البحر
أمن السواحل ينقذ 35 مهاجرا غير شرعي من عرض البحر
3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجنوب الليبي
3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجنوب الليبي
«مكافحة الأمراض» يطلق مسحا وبائيا لمرض اللشمانيا في تاورغاء
«مكافحة الأمراض» يطلق مسحا وبائيا لمرض اللشمانيا في تاورغاء
11 وفاة بـ«كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة
11 وفاة بـ«كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
المزيد
وليامز تحث المترشحات على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات وتطلعهن على مبادرتها
وليامز تحث المترشحات على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات ......
الحويج يوجه بتنفيذ 53 مشروعا استثماريا بكافة المناطق
الحويج يوجه بتنفيذ 53 مشروعا استثماريا بكافة المناطق...
160 مليون دينار خسائر يومية لإغلاق حقلي الشرارة والفيل.. وصنع الله يعلن «القوة القاهرة»
160 مليون دينار خسائر يومية لإغلاق حقلي الشرارة والفيل.. ......
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية «سحبة واحدة» ودون عمولة
مصرف الأمان لعملائه: 10 آلاف دولار حد السحب للأغراض الشخصية ......
11 وفاة بـ«كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة
11 وفاة بـ«كورونا» في مراكز العزل خلال 24 ساعة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط