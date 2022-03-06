«مكافحة الأمراض» يطلق مسحا وبائيا لمرض اللشمانيا في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن فريقا من الخبراء المتخصصين بمكافحة مرض اللشمانيا الجلدية، أجرى زيارة ميدانية علمية لمدينة تاورغاء، لإجراء مسح وبائي شامل وتخريط، المناطق المستهدفة لمكافحة مرض اللشمانيا.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن فريق الخبراء التابع لإدارة المركز أجرى زيارة ميدانية علمية لمدينة تاورغاء، بهدف عمل مسح وبائي شامل وتخريط المناطق المُستهدفة لمكافحة مرض اللشمانيا، وذلك خلال الفترة بين 21 و4 مارس الجاري.

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وبحسب البيان، توصل المسح الميداني لأماكن تواجد مُستعمرات القوارض الخازنة للمرض، وتحديد كثافتها والتعرف على أنواعها وتقدير وفرتها، وكذلك تحديد المناطق والأماكن المستهدفة لمكافحة ذباب الرمل الناقل للمرض بالمدينة، ومجابهته بالوسائل المضادة.

ولفت إلى أن الفريق اجتمع مع عميد بلدية تاورغاء ومدير فرع المركز الوطني تاورغاء، للتنسيق معهما حول البرامج التثقيفية الإرشادية للوقاية من مرض اللشمانيا ومكافحته.

مسح وبائي لمرض اللشمانيا في تاورغاء, (مكافحة الأمراض)

مسح وبائي لمرض اللشمانيا في تاورغاء, (مكافحة الأمراض)

مسح وبائي لمرض اللشمانيا في تاورغاء, (مكافحة الأمراض)

مسح وبائي لمرض اللشمانيا في تاورغاء, (مكافحة الأمراض)