3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، وحالة شفاء.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره تسلم 14 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 11 منها، فيما تأكدت إصابة ثلاث حالات، بينهم رجل وامرأتان.

وبحسب البيان، توزعت الحالات، على سبها وأم الأرانب والعوينات بحالة واحدة لكل منها، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالمرض أمس.

- ليبيا تسجل 679 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و11 وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، أمس السبت، و2177 حالة شفاء و11 وفاة.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 497 ألفا و958 حالة، منها 17 ألفا و132 نشطة، بينما تعافي 474 ألفا و527 حالة، بينما سجلت 6299 وفاة.