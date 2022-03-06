أمن السواحل ينقذ 35 مهاجرا غير شرعي من عرض البحر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ضبط وإنقاذ 35 مهاجرًا غير شرعي من عرض البحر بمنطقة أبو كماش.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الزورق البحري p300، التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن من ضبط وإنقاذ 35 مهاجرًا غير شرعي من عرض البحر بمنطقة أبوكماش.

ومطلع فبراير الماضي، كشفت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، توجيه دعم بقيمة نصف مليار يورو لخفر السواحل الليبي في ظرف ست سنوات، وذلك رغم انتقادات هيئات حقوقية دولية للتعاون بين الجانبين، معربة عن أملها في تسليم مزيد القوارب لخفر السواحل الليبي قبل الصيف المقبل.

وقالت رئيسة وحدة البرامج الإقليمية في المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، هنريك تراوتمان، إن أوروبا ستسلم ثلاث سفن جديدة للبحث والإنقاذ وزورقي خفر السواحل مجددًا إلى ليبيا بدءًا من النصف الأول من العام 2022.

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من عرض البحر, (وزارة الداخلية)

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من عرض البحر, (وزارة الداخلية)

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من عرض البحر, (وزارة الداخلية)