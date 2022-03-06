ليبيا تسجل 679 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و11 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، أمس السبت، و2177 حالة شفاء و11 وفاة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن مختبراته استقبلت أمس السبت 3554 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 2875 عينة، فيما تأكدت إصابة 679 حالة، منها 126 حرجة، بنسبة حالات موجبة 19 %.

وتوزعت حالات الوفاة على كل من المنطقة الغربية بـ9 حالات، وحالتين في المنطقة الشرقية، بينما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالات وفاة بالفيروس أمس.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 497 ألفا و958 حالة، منها 17 ألفا و132 نشطة، بينما تعافي 474 ألفا و527 حالة، بينما سجلت 6299 وفاة.