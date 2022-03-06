السوق الرسمية: الدولار يواصل الارتفاع.. واليورو والاسترليني يهبطان أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وواصل الدولار ارتفاعه ليسجل 4.64 دينار اليوم، مقابل 6.62 دينار الخميس الماضي، وفق بيانات المصرف المركزي اليوم.

فيما خسر الجنيه الإسترليني خمسة قروش ليسجل 6.14 دينار مقابل، 6.19 دينار الخميس، كما هبط اليورو الأوروبي، نحو خمسة قروش ليسجل 5.08 دينار، مقابل 5.13 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 1.26 دينار مقابل 1.25 دينار الخميس، بينما هبط الدينار التونسي إلى 1.57 دينار مقابل 1.58 دينار، واستقر الريال السعودي عند 1.23 دينار.

واستقر أيضًا سعر الليرة التركية عند 0.32 دينار واليوان الصيني عند مستوى 0.73 دينار.