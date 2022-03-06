Atwasat

السفير الإسباني يلتقي أعضاء «5+5» عن المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 11:15 صباحا
السفير الإسباني يلتقي أعضاء «5+5» عن المنطقة الغربية
السفير الإسباني خافيير لاراشي خلال لقاء مع أعضاء «5+5» عن المنطقة الغربية، 6 مارس 2022. (تويتر)
alwasat radio

أكد السفير الإسباني خافيير لاراشي «أهمية عدم تصعيد التوترات» خلال لقاء مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، اليوم الأحد.

وأشارت السفارة الإسبانية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب لقاء لاراشي مع أعضاء اللجنة إلى «وجهات النظر المشتركة حول أهمية عدم تصعيد التوترات ومواصلة الجهود التي تقودها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز للاستقرار والانتقال إلى الانتخابات الوطنية.ونوهت التغريدة إلى «فرص لمزيد من التعاون الثنائي في مجالات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وآلية وقف إطلاق النار».

- بتوقيع الدبيبة.. «الدفاع» تحذر من تحرك التشكيلات العسكرية دون إذن
- أمام مجلس النوب.. باشاغا يعد بإنهاء المراحل الانتقالية ودعم الانتخابات
- تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»

ويوم الخمبس الماضي، اتفق سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية على عدم تصعيد التوترات، خاصة مع الظروف الحالية التي تعيشها البلاد. وذكرت السفارة الأميركية، عبر حسابها على «تويتر»، أن السفير نورلاند التقى في تونس أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية.

وتأزم الموقف السياسي في البلاد، مع تأدية الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، الخميس، في وقت لا يزال الدبيبة، متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة باشاغا بـ«المزورة»، وفق كلمة مصورة نشرها الأربعاء.

السفير الإسباني خافيير لاراشي خلال لقاء مع أعضاء «5+5» عن المنطقة الغربية، 6 مارس 2022. (تويتر)
السفير الإسباني خافيير لاراشي خلال لقاء مع أعضاء «5+5» عن المنطقة الغربية، 6 مارس 2022. (تويتر)
السفير الإسباني خافيير لاراشي خلال لقاء مع أعضاء «5+5» عن المنطقة الغربية، 6 مارس 2022. (تويتر)
السفير الإسباني خافيير لاراشي خلال لقاء مع أعضاء «5+5» عن المنطقة الغربية، 6 مارس 2022. (تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اقتصاد بلس (حلقة 16)

اقتصاد بلس (حلقة 16)
وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور

وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور
كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير

نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا

صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا
الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»

الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»
مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى...
باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة

باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية

«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا

عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا

ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا
الرسالة الخامسة

الرسالة الخامسة
تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»

تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»

حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الهندسة العسكرية»: تفجير 12 طن ألغام ومفخخات ومخلفات حرب
«الهندسة العسكرية»: تفجير 12 طن ألغام ومفخخات ومخلفات حرب
الأرصاد: بحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي
الأرصاد: بحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي
السفير الإسباني يلتقي أعضاء «5+5» عن المنطقة الغربية
السفير الإسباني يلتقي أعضاء «5+5» عن المنطقة الغربية
السوق الرسمية: الدولار يواصل الارتفاع.. واليورو والاسترليني يهبطان أمام الدينار
السوق الرسمية: الدولار يواصل الارتفاع.. واليورو والاسترليني ...
ليبيا تسجل 679 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و11 وفاة
ليبيا تسجل 679 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و11 وفاة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ ليبيا
جهاز الردع: القبض على متورط في أكبر الجرائم الإنسانية بتاريخ......
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
المزيد
ارتفاع الدولار في السوق الموازية واستقرار اليورو والاسترليني
ارتفاع الدولار في السوق الموازية واستقرار اليورو والاسترليني...
الأوقاف تلغي إجراءات التباعد وتشدد على ارتداء الكمامة في المساجد
الأوقاف تلغي إجراءات التباعد وتشدد على ارتداء الكمامة في ......
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل المبادرة الأممية؟
هل تنجح «دبلوماسية الهاتف» في تجاوز مأزق الحكومتين وتفعيل ......
ليبيا تسجل 679 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و11 وفاة
ليبيا تسجل 679 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و11 وفاة...
السوق الرسمية: الدولار يواصل الارتفاع.. واليورو والاسترليني يهبطان أمام الدينار
السوق الرسمية: الدولار يواصل الارتفاع.. واليورو والاسترليني ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط