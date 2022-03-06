السفير الإسباني يلتقي أعضاء «5+5» عن المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد السفير الإسباني خافيير لاراشي «أهمية عدم تصعيد التوترات» خلال لقاء مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، اليوم الأحد.

وأشارت السفارة الإسبانية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب لقاء لاراشي مع أعضاء اللجنة إلى «وجهات النظر المشتركة حول أهمية عدم تصعيد التوترات ومواصلة الجهود التي تقودها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز للاستقرار والانتقال إلى الانتخابات الوطنية.ونوهت التغريدة إلى «فرص لمزيد من التعاون الثنائي في مجالات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وآلية وقف إطلاق النار».

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ويوم الخمبس الماضي، اتفق سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية على عدم تصعيد التوترات، خاصة مع الظروف الحالية التي تعيشها البلاد. وذكرت السفارة الأميركية، عبر حسابها على «تويتر»، أن السفير نورلاند التقى في تونس أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية.

وتأزم الموقف السياسي في البلاد، مع تأدية الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، الخميس، في وقت لا يزال الدبيبة، متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة باشاغا بـ«المزورة»، وفق كلمة مصورة نشرها الأربعاء.

السفير الإسباني خافيير لاراشي خلال لقاء مع أعضاء «5+5» عن المنطقة الغربية، 6 مارس 2022. (تويتر)

السفير الإسباني خافيير لاراشي خلال لقاء مع أعضاء «5+5» عن المنطقة الغربية، 6 مارس 2022. (تويتر)