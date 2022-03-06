الأرصاد: بحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي.

وقال المركز في نشرة الصيد البحري، الصادرة اليوم الأحد، إن ارتفاع الموج سيتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

السماء قليلة السحب.

الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

البحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.