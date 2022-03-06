الأرصاد: بحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على طول الساحل الليبي.
وقال المركز في نشرة الصيد البحري، الصادرة اليوم الأحد، إن ارتفاع الموج سيتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
السماء قليلة السحب.
الرياح شمالية غربية تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
البحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر على أقصى الساحل.
رياح بحرية على ساحل طبرق، بينما تكون شمالية غربية، على باقي الساحل، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويكون البحر قليل الاضطراب، فيما تكون حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.
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