الأرصاد: استقرار الطقس اليوم وتقلبات جوية غدا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير في حالة الطقس اليوم على معظم المناطق، مشيرًا إلى حدوث تقلبات جوية من ليلة غد على أغلب مناطق الشمال والوسط، تصحبها رياح نشطة وفرصة هطول أمطار رعدية.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، خاصة من ليلة غد مع فرصة هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتحول غدًا إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء.
بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، خاصة من ليلة غد مع فرصة هطول أمطار متوسطة إلى جيدة يوم الثلاثاء مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، خصوصًا مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم ببعض المناط.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 14 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق الساحلية.
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا خاصة من مساء يوم الإثنين على الجفرة - الحمادة وأقصى مناطق الجنوب، مع
احتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على الحمادة والجفرة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط غدًا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط
الرؤية الأفقية أحيانًا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا غدًا على أغلب المناطق، وتنخفض يوم الثلاثاء.
الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة سرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.
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