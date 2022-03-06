الأرصاد: استقرار الطقس اليوم وتقلبات جوية غدا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير في حالة الطقس اليوم على معظم المناطق، مشيرًا إلى حدوث تقلبات جوية من ليلة غد على أغلب مناطق الشمال والوسط، تصحبها رياح نشطة وفرصة هطول أمطار رعدية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، خاصة من ليلة غد مع فرصة هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتحول غدًا إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء.

بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، خاصة من ليلة غد مع فرصة هطول أمطار متوسطة إلى جيدة يوم الثلاثاء مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية، خصوصًا مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم ببعض المناط.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 14 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الثلاثاء على أغلب المناطق الساحلية.