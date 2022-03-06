وزيرة العدل تفتتح نيابة مكافحة الفساد التخصصية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبد الرحمن، السبت، نيابة النظام العام ونيابة مكافحة الفساد التخصصية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس.

جاء ذلك استكمالًا لافتتاح الوزيرة المحكمة أخيرًا، وعددًا من المرافق المستحدثة التي تقع في نطاق اختصاصها، وهي مكاتب إدارة القضايا والخبرة القضائية والشرطة القضائية، وفرع وزارة العدل، وفق بيان للوزارة أمس.

- «الأعلى للقضاء» و«العدل» يبحثان إجراءات تفعيل محكمة استئناف جنوب طرابلس

واستقبل الوزيرة بمقر المحكمة في بلدية العزيزية، رئيس محكمة استئناف جنوب طرابلس، ورؤساء المحاكم والنيابات وموظفو الهيئات القضائية بالمحكمة، وأعضاء المجلس التسييري العزيزية ومدير أمن الجفارة.

فيما قالت الوزيرة، إن افتتاح النيابتين يستهدف تقديم خدمات للمواطنين دون معاناة، وهو في الأساس ضمن خطة عمل الوزارة لتوفير كافة السبل لإتاحة الخدمات وتقريب المسافات بين المواطنين.