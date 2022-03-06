وكالة كوريا الجنوبية للتنمية الدولية «مستعدة» للعودة للعمل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت وكالة كوريا الجنوبية للتنمية الدولية عن استعدادها للعودة إلى ليبيا والعمل مع القطاعات الفنية وتنظيم الدورات التدريبية التخصصية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسها في سيول مع وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عمر كتي، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزارة الخامس للمنتدى الأفريقي الكوري الجنوبي، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وبحث اللقاء إمكانية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة الكورية الجنوبية في تنفيذ مشاريع تنموية، وتنظيم ورش عمل تدريبية في مجالات الطاقات المتجددة والاتصالات والصحة والتعليم.

وأوضح رئيس وكالة كوريا الجنوبية للتنمية الدولية أن المؤسسة نظمت عدة برامج في ليبيا في مجال التعليم ، وأن بلاده استقبلت عدد من المتدربين من ليبيا في الفترة الماضية.

من لقاء عمر كتي في سيول مع رئيس وكالة كوريا الجنوبية للتنمية الدولية، 5 مارس 2022. (وزارة الخارجية)

من لقاء عمر كتي في سيول مع رئيس وكالة كوريا الجنوبية للتنمية الدولية، 5 مارس 2022. (وزارة الخارجية)