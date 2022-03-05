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محادثات جزائرية - أميركية بشأن التطورات في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 05 مارس 2022, 11:03 مساء
محادثات جزائرية - أميركية بشأن التطورات في ليبيا
علما الجزائر والولايات المتحدة. (الإنترنت)
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أجرى رئيس المجلس الشعبي الجزائري، إبراهيم بوغالي، محادثات مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، حول الوضع في المنطقة بما فيها التطورات في ليبيا.

وشكل اللقاء «فرصة للتطرق إلى الأوضاع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية، وكذا التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، وفق بيان صادر عن البرلمان الجزائري.

وأشارت السفيرة إلى أن بلادها «مهتمة بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب»، وقالت إن العلاقات بين البلدين «قوية ومهمة، وسنستمر في تقويتها وتعميقها من خلال الحوار الاستراتيجي الثنائي» المقبل.

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وتزور نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، الأربعاء، الجزائر على أن تلتقي كبار المسؤولين الجزائريين للتباحث حول القضايا الثنائية والإقليمية. وتأتي زيارة مساعدة إنتوني بلنكين في إطار جولة إقليمية تشمل أيضًا كلًا من تركيا وإسبانيا والمغرب ومصر من 4 إلى 11 مارس.

وفي وقت تستمر التوترات السياسية بين حكومتي فتحي باشاغا، وعبد الحميد الدبيبة، دعت الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، مساء الجمعة، إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا. وأعربت الدول الخمس، في بيان مشترك، عن «القلق إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الخطف»، مؤكدة الاحترام الكامل للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها ليبيون.\

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